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Склонность к некоторым нездоровым пристрастиям заложена в нас на генетическом уровне, а есть вредные привычки, которые развиваются под влиянием внешней среды, нашего образа жизни и черт характера. Однако в любом случае именно от нас самих зависит, станем ли мы рабами этих слабостей или сумеем им противостоять.

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