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На страницах Passion.ru мы уже рассказали о тенденциях пляжной моды и успели обсудить фотографии современных звезд в купальниках. Настал черед вспомнить тех, чьи имена уже прочно закрепились в истории кинематографа, а красота до сих пор вдохновляет многих девушек на эксперименты с ретро-стилем.
Хотите узнать, насколько хорошо вы знаете популярных актрис прошлого? Passion.ru предлагает увлекательную модную викторину - отгадайте, кто из великих актрис ХХ века изображен на фотографии в купальнике!