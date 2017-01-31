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Каждый минерал имеет свой «нрав» и, соответственно, воздействует на определенные черты характера своего владельца – какие-то усиливает и обостряет, а какие-то, наоборот, ослабляет. Идеально, если камень, который вы часто носите, по своим характеристикам совпадает с вашей истинной сущностью, тогда вы получаете мощную энергетическую подпитку, развиваетесь в нужном направлении и успешно боретесь со своими недостатками.

Естественно, учесть все существующие в мире драгоценные, полудрагоценные и поделочные минералы в одном тестировании просто невозможно, поэтому мы выбрали десять самых распространенных и магически активных.

Кроме того, сразу скажем, что тест ориентирован на человеческие качества и пристрастия, а не на зодиакальную принадлежность, он не имеет привязки к тому, какой камень вам рекомендуется носить по астрологическим показателям.

Пройдите наш тест и узнайте, какой камень вам подходит!