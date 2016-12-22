Ваше истинное отношение к Новому году

Предпраздничный ажиотаж, корпоративы, детские утренники, елочные базары, сверкающие витрины, нарядные елки… Одни в восторге от предстоящих праздников, а других все это раздражает. Наш тест поможет выяснить ваше истинное отношение к Новому году.