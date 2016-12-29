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Приближается сказочная Новогодняя ночь - время желаний, надежд и волшебства. Согласно известной пословице, «как Новый год встретишь, так его и проведешь»… Вот и раздумывают представительницы прекрасного пола над тем, как одеться на торжество так, чтобы доставить радость окружающим и себе. Ведь если женщине нравится ее внешний вид, ничто и никто не может испортит ей праздник!
Passion поможет вам подобрать наиболее подходящий образ для Новогодней ночи с учетом ваших предпочтений и особенностей.