Ученые выяснили, что в красном вине содержится уникальное природное соединение, которое благотворно влияет на мышечную ткань человека. Употребление бокала вина способствует развитию физической силы и активности, укрепляет работу сердца и мышц. Также доказано, что красное вино уменьшает риск развития заболеваний глаз, в частности катаракты. Оно минимизирует риск развития диабета второго типа и останавливает снижение активности мозга. Однако нужно отметить, что полезный эффект от красного вина появляется только после употребления одного бокала. Если нарушить эту дозу и постоянно пить чрезмерное количество алкогольного напитка, об укреплении сердца и мышц не может быть и речи. В таком случае эффект будет абсолютно противоположным. Единственное, что ученые пока не установили, так это то, как влияет выпитое вино на ваш внутренний возраст. Интересно же! Пройдите наш тест и узнайте, быть может, вам еще нет 14 лет и вам вообще нельзя употреблять этот волшебный напиток?!