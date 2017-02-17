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Подарок – дело хорошее. А еще лучше, когда он не формальный, а подобранный под привычки, пристрастия и темперамент человека. И мы прекрасно справляемся с этой задачей, приобретая что-то в дар маме, сестре, лучшей подруге. Впрочем, «между нами, девочками» всегда можно договориться или, в крайнем случае, угадать. А вот когда надо выбрать презент мужчине, почему-то часто возникают затруднения.

Пройдите наш тест и узнайте, какому типу мужчин какие подарки подходят. Мы не обошли стороной никого. Мужья и возлюбленные, братья и сыновья (разумеется, не грудничкового возраста), отцы и деды, начальство и приятели – по результатам теста вы разберетесь, что кому дарить. Главное, чтобы вы хотя бы приблизительно знали круг интересов того человека, которому собираетесь покупать подарок.