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Силитесь сбросить лишние килограммы, в то время как коллега с удовольствием приобрела бы парочку? Диета, благодаря которой у подруги теперь идеальная фигура, не приносит вам никаких результатов? Ключ к разгадке - соматотип!

Определив его с помощью нашего теста и вооружившись знаниями о правильном питании и подходящей программе тренировок, вы сможете, наконец, создать то тело, о котором мечтаете.